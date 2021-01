LIVE // (UPDATE) Arestări violente în Rusia. Au fost reținuți peste 4000 de manifestanți

13:20

În 2017, trecerea unui straniu „bolid” spaţial prin Sistemul Solar i-a entuziasmat pe astronomi atât de mult, încât unii dintre ei au văzut în acest eveniment un semnal ce atestă existenţa vieţii extraterestre. Această teză controversată a fost adoptată şi de un renumit om de ştiinţă, Avi Loeb, profesor de astrofizică la Universitatea Harvard şi autor al cărţii „Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth”, care a beneficiat joi de o lansare pe plan internaţional, informeaz...