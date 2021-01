Vorbitul fără mască poate fi mai contagios decât tuşitul în spații închise. Studiu privind transmiterea SARS-CoV-2

17:20

Selecționata de tineret a Moldovei și-a aflat adversarii în preliminariile Campionatului European din 2023, transmite IPN. Tricolorii vor juca în grupa E, alături de Țările de Jos, Elveția, Bulgaria, Țara Galilor și Gibraltar. Câștigătoarele grupelor și cea mai bună echipă clasată pe locul secund se vor califica direct la turneul... The post Naționala de tineret și-a aflat adversarii în PCE 2023 appeared first on Portal de știri.