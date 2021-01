Cod galben de de lapoviță și ghețuș pentru prima zi a lunii februarie

17:00

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate încă 11 decese provocate de COVID-19. Printre victime este și un felcer din Cahul. Deces 3414: Bărbat de 72 ani, din mun. Orhei. Internat la SCR. Comorbidități: cardiopatie hipertensivă, hipertensiune arterială. Deces 3415: Bărbat de 57 ani, din r-nul Ungheni. Internat la SR Ungheni. Comorbidități: anemie, infarct. […] The post Încă 11 moldoveni au fost răpuși de coronavirus. Printre victime este un felcer din Cahul appeared first on NewsMaker.