Încă zece moldoveni au pierdut lupta cu virusul Covid

Vladimir Putin a promulgat prelungirea tratatului New START cu cinci ani Rusia și Statele Unite au ajuns în această săptămână, pe ultima sută de metri, la un acord pentru prelungirea Tratatului New START, unul dintre puținele rămase în vigoare în domeniul armamentului nuclear între cei doi foști inamici ai Războiului Rece. Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, a anunţat Kreml...