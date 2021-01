Un austriac a lăsat moștenire unui sat francez 2 milioane de euro

11:10

Un fost procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție a fost reținut aseară, 26 ianuarie, după ce a fost recunoscut și audiat în calitate de bănuit în dosarul „Vento". Acestuia îi sunt imputate mai multe capete de acuzare, printre care exces de putere, fals în acte publice, reținerea sau arestarea ilegală și...