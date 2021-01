Produsele lactate din R. Moldova ar putea avea liber pe piața UE

21:30

Cu un scor de 34 de puncte, Republica Moldova se situează pe locul 115 din 180 de state și teritorii în clasamentul Indicelui Percepției Corupției (IPC) pentru anul 2020, în timp ce România are un rating de 44 de puncte și se poziționează la nivel global pe locul 69. Clasamentul a fost lansat de Transparency International, iar IPC este evaluat la o scară de la 0 până la 100, unde „0” puncte semnifică corupție totală, iar „100” – lipsă totală de corupție. Punctajul R. Moldova este sub media statelor din regiunea „Estul Europei și Asia Centrală” (35) și sub media statelor cu un regim de guvernare hibrid (35). Printre „vecinii de clasament” ai Republicii Moldova sunt Filipine (34 de puncte), Egipt (33), Panama (35), Macedonia de Nord (35), Bosnia (35). Dintre țările europene, mai prost decât R. Moldova stau doar Ucraina (locul 117, cu 33 de puncte) și Federația Rusă (locul 129, cu 30 de puncte). În schimb, mai bine decât R. Moldova stă România, care a înregistrat un scor al IPC de 44 de puncte și s-a poziționat la nivel global pe locul 69. În „top-ul” clasamentului sunt Danemarca şi Noua Zeelandă care au înregistrat un scor al IPC de 88 de puncte. Siria, Somalia şi Sudanul de Sud sunt pe ultimul loc, cu 14, 12 şi respectiv 12 puncte. Ţările din fruntea clasamentului IPC investesc mai mult în ocrotirea sănătăţii, ele fiind mai capabile să ofere populaţiei o protecţie universală a sănătăţii şi mai puţin susceptibile de a submina normele şi instituţiile democratice sau statul de drept. Transparency International Moldova menţionează că, din punct de vedere a combaterii corupţiei, anul 2020 a fost pentru Republica Moldova unul foarte controversat. Pe de o parte, statul a ieşit din „teascul” unui stat capturat. Pe de altă parte, noii guvernanţi au preluat unele scheme criminale, iar Parlamentul le-a oferit cetăţenilor „o surpriză de Crăciun”, scoţând de sub masă un pachet de legi care contravin interesului public. Aceste legi au fost cu intenţia de a împiedica activitatea ANI, prelua controlul asupra SIS şi încerca restabilirea facilităţilor magazinelor duty-free. Totodată, doar jumătate din acţiunile Planului de Acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Integritate şi Anticorupţie au fost realizate integral. Mai mult, doar 18 recomandări din runda a IV-a a evaluării GRECO privind prevenirea corupţiei în rândul deputaţilor, judecătorilor şi procurorilor, doar patru au fost implementate integral. Şi mai proastă, este situaţia la capitolul tragerii la răspundere a beneficiarilor finali ai fraudei bancare. Clasamentul IPC 2020 cuprinde 180 de state şi teritorii, indicele fiind calculat în baza a 13 studii ale unor organizații notorii. Articolul Topul Indicelui Percepţiei Corupţiei 2020: Unde se află Republica Moldova și România apare prima dată în InfoPrut.