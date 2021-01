/VIDEO/ Jucătorul Iulian Cojocaru a făcut un meci mare contra Greciei

17:50

Peste câteva ore (duminică, 31 ianuarie), pe platforma HBO Max, va fi difuzat un documentar numit The Lady and the Dale. În cele patru episoade se va povesti în detalii povestea proiectului The Dale şi a promotorului său Elizabeth Carmichael, care dorea să devină mai cool decât giganţii Ford și Chevrolet, dar în cele din […]