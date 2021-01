Nicolae Negru: Șanse 50 la 50. Unii și-ar dori guvern sau, cel puțin, amânarea anticipatelor

Experţii continuă să evalueze şansele candidatului Natalia Gavriliţă la funcţia de şef al executivului atât pentru învestire, cât şi din punctul de vedere al declanşării alegerilor parlamentare anticipate. Editorialistul Nicolae Negru estimează 50 la 50 numirea unui nou guvern sau/ şi declanşarea anticipatelor.Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. deznodământul crizei politice din R. Moldova? Dna Maia Sandu, în calitate de președintă, speră că deputații vor respinge candidatura pe care a propus-o pentru funcția de premier, a Nataliei Gavriliță, ca să obțină totuși declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Va fi un guvern sau se va ajunge la anticipate? Nicolae Negru: „50/50, deocamdată nu știm. Judecând după declarațiile reprezentanților partidelor din parlament, unii și-ar dori un guvern sau, cel puțin, amânarea alegerilor parlamentare anticipate. Cel mai clar s-au exprimat pentru alegerile anticipate doar reprezentanții PAS.”Europa Liberă: Da, ei spun că niciun guvern nu va putea lucra pentru oameni atâta timp cât parlamentul este dominat de cei care au furat miliarde și sunt transfugi.Nicolae Negru: „Da, e adevărat, așa este. Parlamentul acesta nu are o reputație prea bună. Dar e adevărat că acum un an și ceva parlamentul acesta tocmai li se potrivea pentru dezoligarhizare sau ceea ce numeau ei dezoligarhizare. Adică ce scopuri îți propui. În cazul de față, chiar din punct de vedere psihologic, în contextul campaniei electorale pe care a avut-o Maia Sandu, ar fi greu să ne imaginăm o continuare sau o reluare a colaborării între PAS și PSRM, așa cum sugerează dl Dodon că ar fi bine și așa cum așteaptă și alții să fie.”Europa Liberă: Dl Dodon avea vreo trei scenarii, acum a rămas doar la două scenarii și spune că sau acest executiv condus de Gavriliță nu este votat și se ajunge la anticipate în vară, sau alegerile anticipate în acest an nu vor mai fi.Nicolae Negru: „Da, nu este clar ce se va întâmpla în continuare. Din punctul meu de vedere, depinde și de ce fel de program va propune viitorul guvern sau va propune guvernul Nataliei Gavriliță. Despre asta vorbesc, de altfel, și socialiștii. Depinde de program, depinde de componența guvernului, dar eu mă refer la altceva. Dacă Natalia Gavriliță va include în programul său de guvernare apropierea sau chiar aderarea la UE, aderarea, de exemplu, la NATO, acest parteneriat strategic dintre R. Moldova și Ucraina, de exemplu, că dintre România și R. Moldova avem deja și, mai cu seamă, dacă se va pune accentul și pe retragerea trupelor ruse din Transnistria, reformarea acestei misiuni de pacificare, așa cum a spus Maia Sandu, atunci eu cred că socialiștii nu se vor grăbi să voteze un asemenea guvern.Deci, din punctul meu de vedere, Natalia Gavriliță, PAS-ul au modalități de a-i determina pe socialiști să nu-i voteze, dar, pe de altă parte, depinde și de disperarea, de starea de spirit din Partidul Socialiștilor. Partidul lor, în frunte cu liderul, se află în declin, într-o traiectorie descrescătoare, și atunci lor le-ar conveni ca ei să tragă cât mai mult de timp, ca să funcționeze un guvern al Maiei Sandu sau al PAS-ului, în așa fel încât peste un anumit timp să spună că tot ce e rău în R. Moldova nu e vina lor, nu depinde de socialiști, nu ei au lăsat acest dezastru, ci responsabilă este Maia Sandu și PAS. E un calcul tactic, să zicem, destul de logic, adică oricine în locul lor ar gândi și, cred eu, ar proceda la fel.”Europa Liberă: Mulți experți vorbesc despre o situație ciudată, adică Maia Sandu să propună funcția de premier, PAS să spună că nu votează acest executiv în frunte cu Natalia Gavriliță, iar asumarea acestui guvern să fie pus în cârca socialiștilor dacă, eventual, ei găsesc voturi suficiente ca să dea vot de încredere acestui cabinet de miniștri. Nicolae Negru: „Oricum, socialiștii pot vota acest guvern – socialiștii, cei de la Pentru Moldova, șoriștii – ar putea vota acest guvern, dar oricum acest guvern va fi legat de Maia Sandu, e reprezentant marcant, să spunem așa, recognoscibil, al PAS-ului, e o colegă, fost ministru în guvernul Maiei Sandu.” Europa Liberă: Igor Dodon zice că e și colega lui, pentru că Natalia Gavriliță, așa cum o caracterizează el, este o persoană profesionistă și face trimiteri atunci când au activat împreună în cadrul executivului.Nicolae Negru: „Bine, ea a apărut totuși în politică alături de Maia Sandu, nu de Igor Dodon. Atunci când era Igor Dodon la vârf, nu era vizibilă Natalia Gavriliță. Adică ea a apărut totuși în anturajul PAS-ului, în componența PAS-ului, nu alături de Igor Dodon. Dar toată lumea recunoaște capacitățile ei, competența. Eu cred că ea va fi un prim-ministru bun, un prim-ministru competent. Și aici e paradoxul, că acest guvern bun, competent nu va fi votat de colegi, nu va fi votat de membrii PAS, dar ar putea să fie votat de opoziție, să spunem așa, de cei pe care Maia Sandu nu-i acceptă, pe care-i consideră (și nu numai Maia Sandu, ci și multă altă lume) că sunt responsabili de dezastrul în care s-a pomenit R. Moldova.” Europa Liberă: Acum Dvs. mai luați în calcul că se va ajunge și la declanșarea anticipatelor și când ar putea să se ajungă? Eventual, dacă socialiștii, și se mai găsesc și alte voturi, dau vot de încredere guvernului Gavriliță, ei spun că ar putea și doi ani de zile să fie acest guvern. Nicolae Negru: „Da, evident că ei ar putea, dacă Maia Sandu sau reprezentanții PAS nu vor înainta vreo moțiune de cenzură și vor aduna 50+1 voturi ca să dea jos acest guvern. E ca într-un spectacol acuma, politica noastră se supune unor legi teatrale, când spectatorii încearcă să ghicească ce a spus cutare și ce are în vedere atunci când a spus, cum va proceda în realitate.”Europa Liberă: Tot mai mulți fruntași ai socialiștilor se întreabă: dacă, eventual, se ajunge la alegeri anticipate, ce se schimbă? Pentru că ar putea să vină tot atât de pestrițe forțe în următorul for legislativ ca să le vină foarte greu să creeze o majoritate parlamentară?Nicolae Negru: „Ei, bine, se schimbă, oricum, e alt parlament. Atunci nu mai poți spune că sunt hoți de miliarde...”Europa Liberă: Și transfugi?Nicolae Negru: „Sunt forțe proaspete, vor veni partide noi în parlament, s-ar putea să vină, așa cum arată unele sondaje. Dar vor veni deputați noi în parlament și nu e garantat că va fi anume așa cum arată unele sondaje azi. Că unele sondaje și ceea ce spun cetățenii – ei judecă cu ziua de azi, să zicem așa, judecă circumstanțele de azi. S-ar putea ca mâine-poimâne lucrurile se schimbă. Pe urmă, acest capital de încredere pe care îl are Maia Sandu cu siguranță se va transfera asupra PAS-ului și, cu siguranță, PAS va acumula mult mai multe voturi decât arată acuma unele sondaje.”Europa Liberă: S-ar putea să nu fie suficiente ca să aibă majoritate și atunci, oricum, va trebui să fie negociată o coaliție, o alianță.Nicolae Negru: „E adevărat, negocierea este, cum să zic, la ordinea de zi la noi, în R. Moldova. Spuneam lucrul acesta și înainte de 2019. Punțile desigur că nu trebuie arse. Se mai întâmplă guvernări monstruoase prin alte părți, dar în baza unor principii, a unor înțelegeri proprii, nu așa cum s-a întâmplat alte dăți, că cineva dinafară trebuie să ajungă la niște înțelegeri, să facă un mariaj și politicienii noștri să procedeze conform scenariului alcătuit de altcineva și să acționeze de fapt ca niște marionete. Lucrul ăsta eu sper să nu se mai întâmple. Dar e firesc ca politicienii să negocieze, chiar politicienii cu viziuni din unele puncte de vedere contrarii. Așa se întâmplă pretutindeni și cred că și la noi e puțin probabil ca vreun partid să ia majoritatea. Și chiar dacă ia majoritatea, sunt lucruri care trebuie adoptate oricum prin consens, chiar când e vorba, eu știu, de schimbarea legislației electorale sau când e vorba de anumite mișcări strategice, cum am zice, de exemplu, apropierea de NATO sau intrarea în NATO, sau altceva. Negocierea e unul din principalele instrumente ale politicianului.”Europa Liberă: Cum comentați Dvs. apariția unor noi formațiuni politice, mă refer la partidele care le-a anunțat că le formează Ștefan Gligor și Ruslan Codreanu. Ce scop urmăresc aceste formațiuni? Nicolae Negru: „Pot fi două, să zicem așa, abordări. Cineva lucrează, să zicem, dintr-o parte, și vrea să scadă din bazinul electoral al Maiei Sandu. Fiindcă trebuie să recunoaștem că pe partea dreaptă principalul partid este PAS. Și de acuma mai sunt și alte partide, dar intențiile de vot pe care le arată sondajele sunt mult mai scăzute, în comparație cu PAS. Asta e o variantă. Nu-i exclus că există undeva un coordonator executiv, să-i spunem așa, sau un păpușar și trage aceste sfori, îi scoate pe unii sau pe alții în scenă, dar cred că mai curând că e altă variantă. Cuiva i s-a ridicat gloria la cap și vrea să încerce marea cu degetul, crede că dacă îl recunoaște lumea pe stradă, gata, e bun de politician. S-a mai întâmplat. Și li s-a mai întâmplat și altora. Vom vedea ce va fi în realitate. Eu cred că noile partide au șanse puține, fiindcă cetățenii asta spun: ne-am săturat de atât de multe partide, mai uniți-vă eforturile. Multe partide îi zăpăcesc pe alegătorii noștri.”

