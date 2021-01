(doc) Primăria din Chișinău a aprobat meniul-model pentru copiii din grădinițe

10:15

Acum aproximativ un an, la #diez începeam să creăm un spațiu nou de comunicare pe un subiect actual în toate timpurile - educația sexuală. Penis, vagin, sex, orgasm, menstruație... sperăm că deja aceste cuvinte îți provoacă mai puțin disconfort atunci când le rostești și că te-am convins în acest an să vorbești mai deschis despre sexualitatea ta. Suntem încă la început, avem înainte un drum lung până la a genera schimbările pe care ni le dorim în societate, motiv pentru care avem nevoie de ajutorul tău. Oferă-ne cinci minute din timpul tău pentru a ne răspunde la câteva întrebări simple, care ne vor ajuta mult în plănuirea activităților viitoare. Mulțumim că ești alături de noi! Articolul Podcastul Sexplicații, la un an. Răspunde la câteva întrebări și ajută-ne să fim mai buni apare prima dată în #diez.