Pandemia, munca la distanță și „dreptul de a te deconecta”

Totul a început insidios, pe nesimțite, pe la sfârșitul anilor 1980, odată cu primele computere individuale, de birou, „personale”, cu care cei de la Apple au fost pionierii. Îmi amintesc și acum surpriza neplăcută, incredulitatea unui băiat programator (IT-ist), undeva prin Belgia anului 1990, care îmi spunea cu admirație tandră că firma Apple i-a dat un computer acasă, să-l folosească numai el, iar eu l-am repezit:— Nătângule, i-am spus pe loc, ți-au dat ăla ca să te facă să lucrezi și acasă.A venit apoi, un deceniu mai târziu, rândul acelui telefon drăcesc, care nu se mai fabrică azi, Blackberry, care era făcut special să-ți arate emailurile primite de la muncă în permanență, chiar și noaptea. Fusese conceput special, era plăcut, ergonomic, încăpea perfect în palmă, avea chiar forma palmei, se mula drăgăstos și avea o rotiță chiar sub degetul mare prin care se puteau derula emailurile.Când venea un email pâlpâia chiar un beculeț roșu, să nu cumva să-l ratezi, iar corporatiștii dormeau cu Blackberry în palmă, unii dezvoltând chiar un sindrom al datului din deget peste rotiță.Și în acest domeniu, ca în multe altele ale progresului social, mult-hulita Franță a venit cu prima inițiativă legală. S-a început cu telefoanele: dreptul angajatului de a nu mai fi sunat acasă de șef după orele de program. Sigur, nu e vorba de cazurile de catastrofă naturală sau extremă urgență, dacă arde fabrica, de pildă, ci de capriciile șefilor de a te suna pe la 10 seara pentru că și-au amintit ei cine știe ce detaliu dintr-un proiect care trebuie predat peste o săptămână.Așa se face că în Franța a devenit lege încă din 2017 ca patronul să nu-ți mai poată trimite emailuri sau să te sune în afara orelor de lucru. Cu anumite constrângeri: întreprinderea trebuie să aibă cel puțin 50 de angajați ca tu, amploaiatul, să ai liniștea garantată acasă. Sigur, vor spune unii sectanți ai pieței, de ce se bagă statul, dacă eu vreau să fiu accesibil în permanență șefului și întreprinderii căreia îi sunt devotat ca japonezii? Ei bine, chiar este treaba statului să te apere și să-ți dea dreptul de a fi deconectat și inaccesibil în afara orelor de program, de-aia se bagă statul și te obligă să te deconectezi, să lucrezi numai cinci zile pe săptămână și să-ți iei obligatoriu vacanță o dată pe an, pentru ca tu să nu o iei razna și să nu devii o povară pentru societate mergând la spitalul de nebuni, unde ai să zbori peste cuibul de cuci înainte și înapoi, cât societatea plătește pentru tine, că asigurarea ta privată de sectant capitalist n-o să fie suficientă pentru dezastrul provocat în puținele șănțulețe ale creierului tău.În Germania, o lege similară e propusă din 2011, iar ea a fost sprijinită chiar de un gigant industrial cum e Volkswagen.Dar a venit acum pandemia, cu generalizarea muncii de acasă, și toate inițiativele acelea s-au blocat. S-a generalizat în schimb rapid riscul enorm să se ajungă la un abuz teribil, care e acela să nu mai existe limită între viața profesională și cea de acasă. Nemaiexistând limită, se poate extinde acum sclavia și peste viața ta familială. De acea, Uniunea Europeană caută, mai ales în condițiile în care pandemia nu arată deloc că se va opri curând, ca un asemenea drept să poată fi legiferat la nivel european: „dreptul de a te deconecta”.În sfârșit, ar mai trebui spus ceva despre trauma studenților și a elevilor, mai puțin luați în seamă decât salariații, dar care au ajuns într-o stare de stres în care, într-adevăr, nu mai există limită între viața privată și studiu.Dar, desigur, trebuie să adăugăm la asta și fracturile digitale: nu toate țările sunt conectate la fel, în unele țări, chiar europene, milioane de oameni nu au internet acasă. În cazul acelor oameni dispare mai degrabă cu totul dreptul elementar la muncă mai degrabă decât acela, subsidiar, de a se deconecta.***

