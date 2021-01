Pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională vor fi alocați în acest an circa 220 mln lei

18:45

Trei medicamente noi vor fi compensate integral. Printre ele se numără deflazacortum –pentru tratamentul bolilor de sistem autoimune, inclusiv artrita reumatoidă, al unor maladii rare, precum epidermoliza buloasă, distrofia musculară. Celelalte două medicamente sunt: levetiracetamum – pentru tratamentul epilepsiei, precum și un medicament inovativ, aripiprazolum, prescris copiilor cu vârsta de până la 18 ani, atât […] The post Trei medicamente noi vor fi compensate integral appeared first on www.ziuadeazi.md.