Te invităm să vezi „Tata”, un film documentar produs de Moldova.org

12:10

Spania s-a confruntat, în ultimele zile, cu cele mai puternice ninsori din istorie. Între timp, Grecia a avut parte de vreme de vară în mijlocul iernii, iar oamenii au mers la plajă. În Republica Moldova după un început de an cu temperaturi anormal de înalte de 10-12 grade Celsius, a urmat o răcire bruscă a […] The post Banane nu vom crește, dar la porumb am putea renunța. Cum încălzirea globală schimbă Moldova appeared first on Moldova.org.