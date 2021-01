COVID-19: În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 551 de cazuri noi

05:00

Berbec Atmosfera de astazi nu va fi foarte favorabila desfasurarii activitatii profesionale; ambianta in care veti evolua va fi confuza si agitata, iar acest lucru nu va va permite sa va concentrati asa cum trebuie la ceea ce doriti sa faceti. Veti avea insa, noroc, in plan sentimental; romantismul va fi impulsionat, dar ideile care va vor fi oferite trebuie puse in practica, pentru ca efectul sa fie ...