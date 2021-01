Medici, blocați în troiene, au administrat vaccinul anti-Covid șoferilor înzăpeziți

05:10

„De ce nu pot să dorm" a fost cea mai des căutată întrebare pe Google la nivel global pentru anul 2020, potrivit unei analize făcute de agenția five elements digital. Anul acesta oamenii au mai căutat pe net informații despre coronavirus, despre vaccin, despre stările de urgență, semn că problemele de somn au apărut odată cu pandemia de COVID-19.