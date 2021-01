In memoriam Efim Josanu. „A fost un talent care a răbufnit pe mai multe direcții”

06:10

Că politica moldovenească e un soi de farsă, un fel de spectacol pentru naivi era limpede din 1991 pentru oamenii cu discernământ. E ca şi cum politicianul are un rol de interpretat pe o scenă de teatru, rolul făuritorului de ţară, şi numai cei cu privirea mai ageră pot întrezări dincolo de reprezentaţie interesele personale ale făuritorului aparent dezinteresat.Un alt soi de spectacol urmărim în aceste zile, stimaţi ascultători. Maia Sandu propune candidatura Nataliei Gavriliţă la funcţia de premier, dar totodată le sugerează partidelor să o respingă, ca să poată dizolva Parlamentul şi să obţină jinduitele alegeri anticipate. Până la un punct, reprezentaţia asta poate fi înţeleasă şi acceptată. Maia Sandu vrea cu tot dinadinsul alegeri anticipate, dar nu are încotro şi simulează dorinţa de a instala un nou Guvern. Adică se conformează unor rigori, fără mare plăcere, aşteptând ca cei din Parlament să aleagă nu ceea ce ea face, ci ceea ce sugerează. OK. Mai departe însă intrăm în zona penibilului şi a comicului.Doamna Gavriliţă spune că e „onorată” de alegerea Maiei Sandu. Pe bune? Să ştii că eşti propusă doar pentru ca să fie respectată o convenţie, să ştii că cel care te propune ar vrea ca Parlamentul să te respingă şi să fii onorată? Da, înţeleg că Natalia Gavriliţă îi este recunoscătoare preşedintei, înţeleg că după apariţia unui nou Parlament doamna Gavriliţă ar putea fi din nou propusă. Dar asta e relaţia doamnei Gavriliţă cu preşedinta. Preşedintei poate să-i spună că e onorată. Dar când toată lumea ştie că e vorba de un spectacol şi tu le spui alegătorilor că eşti onorată şi vei munci pentru popor, chestia asta devine ridicolă. Sunt cuvinte de prisos. Mai bine taci şi aştepţi deznodământul, iar cuvântul „onorată” îl foloseşti doar atunci când preşedinta pe bune va dori alegerea ta în funcţia de premier.Iar acum haideţi să ne imaginăm că PSRM, de dragul păstrării fotoliilor parlamentare, o va vota pe doamna Gavriliţă. Ce va urma? Cei din PAS s-au gândit bine la această variantă? S-au gândit ce consecinţe poate avea ea?