Sandu și Cioicoi, în ședință cu șefii de instituții publice. Ce le-a cerut președinta funcționarilor publici?

Pe traseul Cuciurgan-Odesa sunt blocate două autocare moldovenești. Unul dintre ele se îndrepta spre Rusia, iar al doilea spre regiunea transnistreană, informează „TSV Prednestrovie". În mijloacele de transport se află circa 50 de pasageri. Directorul firmei transportatoare susține că, deocamdată, oamenii nu au pimit niciun fel de ajutor. Jurnaliștii din stânga Nistrului precizează că salvatorii […] „Faceți ceva, sunați președintele". Două autocare moldovenești, blocate în Ucraina ore în șir (VIDEO)