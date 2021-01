Ala Nemerenco nu a vrut să prezinte scuze publice față de armeni, azeri, ruși, belaruși… A ales să șteargă mesajul

10:50

”Consider că Natalia Gavriliță este o persoană profesionistă. De altfel, nu aveam s-o iau în echipă în anul 2007. În 2008, după ce a fost format Guvernul Greceanîi, i-am propus doamnei Gavriliță să conducă o direcție importantă, eram o echipă comună. De aceea din punct de vedere al pregătirii profesionale, lăsăm preferințele politice într-o parte, consider că Natalia Gavriliță este o persoană profesionistă. Cel puțin la acea etapă când am lucrat împreună am văzut abordări și caracteristici profesioniste în domeniul economic”, a declarat Dodon. Igor Dodon a mai menționat că PSRM va decide dacă va susține candidatura Nataliei Gavriliță la Consiliul Politic al formațiunii care va avea loc în zilele următoare.