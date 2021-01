Dumitru Alaiba a fost acuzat de europeni că a irosit banii din granturile acordate țării noastre de către UE

17:30

Andrei Năstase nu s-a mai văzut cu Maia Sandu de luni bune. Liderul Platformei Demnitate și Adevăr a declarat, la NTV Moldova, că ultima dată a discutat cu fosta parteneră din Blocul ACUM la începutul lui decembrie a anului trecut. • Politicianul a menționat că președintele Sandu nu a discutat cu el nici despre criza politică și decizia de a înainta un candidat la funcția de premier. ”Noi nu am avut nicio discuție, pentru că nu am avut. Nu vă pot spune cu certitudine când am discutat ultima dată...