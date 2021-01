NM Espresso: despre ce a discutat Sandu cu reprezentantul OMS, de ce rușii din Moldova nu au casă și cum COVID «a învins» gripa

23:10

Decizia Curții Constituționale care afectează statutul limbii ruse a pus pe jar moldovenii. Mai divizați ca niciodată, continuăm să ne urâm unii pe alții și să ne împărțim pe baricade. Așa cum NM este o redacție în care majoritatea jurnaliștilor sunt vorbitori de rusă, efectele CC s-au făcut simțite, involuntar, și aici. Mai în glumă, […] The post Să trimitem rușii în Siberia, pentru că vorbesc limba mamei? Stela Untila, despre baricade, ură și răni care dor appeared first on NewsMaker.