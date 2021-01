Deputat: Dacă se crede europeană, Ala Nemerenco ar trebui să-și dea demisia de onoare

12:45

Andrei Năstase nu s-a mai văzut cu Maia Sandu de luni bune. Liderul Platformei Demnitate și Adevăr a declarat, la NTV Moldova, că ultima dată a discutat cu fosta parteneră din Blocul ACUM la începutul lui decembrie a anului trecut.Politicianul a menționat că președintele Sandu nu a discutat cu el nici despre criza politică și decizia de a înainta un candidat la funcția de premier.”Noi nu am avut nicio discuție, pentru că nu am avut. Nu vă pot spune cu certitudine când am discutat ultima dată cu ea, dar sigur nu mai devreme de 4-5 decembrie”, a declarat Năstase la NTV Moldova.În cadrul emisiunii, Năstase a mai destăinuit că regretă atitudinea unor exponenți ai PAS, formațiune pe care a considerat-o parteneră în politică, față de Platforma DA.”Noi întotdeauna am crezut că suntem parteneri. Parteneri în Partidul Popular European, parteneri în Blocul ACUM. Dacă cineva din acești parteneri se uitau la noi ca la concurenți, atunci acest lucru să fie judecat de cetățeni”, a spus Năstase.Liderul Platformei DA s-a arătat dezamăgit că forțele pro-europene din Moldova devin pe zi ce trece tot mai divizate. În opinia lui Năstase, consolidarea acestor partide într-un bloc comun are șanse din ce în ce mai puține.