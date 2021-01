O instanţă din Moscova a respins cererea de eliberare a lui Aleksei Navalnîi

21:20

Din cauza ninsorilor și a viscolului, traficul pe mai multe trasee naționale a fost restricționat pentru mașinile de mare tonaj. Avertizarea a fost publicată de poliție, în seara de 27 ianuarie. Este restricționată circulația transportului de mare tonaj pe traseele naționale: Traseul M3( km 178 – 200) – Vulcănești-Slobozia Mare Traseul M3 – Balabanu-Burlăceni Totodată, […]