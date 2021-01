Fost premier al R. Moldova: „Avem nevoie de un „Nu!” ferm împotriva ideii și intențiilor ucrainenilor de a ne distruge Nistrul”

20:50

La Tiraspol există structuri ale Rusiei, care demonstrează că Moscova nu are de gând să plece. Declarația a fost făcută de Ion Leahu, fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificata de Control, care și-a exprimat speranța că Maia Sandu, președintele R. Moldova, nu se va întâlni cu separatistul Vadim Krasnoselski. Astfel, fiind întrebat dacă s-au copt premisele pentru un dialog între Maia Sandu și Krasnoselski, sursa a subliniat că șeful statului nu are ce discuta cu liderul separatist de la Tiraspol. „Eu sper că dna președintă Maia Sandu n-o să fie convinsă de nimeni de necesitatea de a se întâlni cu o persoană care reprezintă un regim rebel, care are o singură destinație – Penitenciarul nr. 13 de la str. Tighina. Este absolut suficient că Chișinăul în cadrul formatului „5+2" discută la masa de negocieri cu reprezentanții acestui regim, asta este prea mult, ar fi suficient că Chișinăul să discute în cadrul bilateral cu Moscova și în cadrul multilateral – cu același format, dar fără Tiraspol. Tiraspolul trebuie să spună „mulțumesc" pentru faptul că cineva din conducerea anterioară a acceptat, în primul rând, ca el să fie prezent la masa de negocieri, iar în al doilea rând să-i fie acordate drepturi egale la această masă. Deci, dna Maia Sandu, în calitate de președintă legitimă a Republicii Moldova, nu are ce discuta cu liderul rebel al regiunii transnistrene", a explicat Ion Leahu pentru Europa Liberă. Potrivit expertului și relațiile cu Moscova ar trebui să fie pur practice și comerciale. „Dacă ne amintim, în istorie au avut loc foarte multe poziții ale liderilor de la Tiraspol. Cu toate acestea, absolut nimic în mod serios pentru reglementarea transnistreană nu s-a făcut. Din contra, la Tiraspol există structuri ale Federației Ruse foarte puternice care demonstrează că Moscova nu are intenții, nu are de gând să cedeze, să plece ș.a.m.d. Și în situația în care noi știm foarte bine, dar eu sper că totuși se cunoaște în coridoarele de la Casa guvernului că Moscova nu are intenția să plece, să cedeze, să răspundă pozitiv la doleanțele Chișinăului, care ar fi necesitatea unor altor relații cu Moscova, decât cele pur practice și comerciale? Aveți nevoie de marfa noastră? Vă rog frumos fiți buni și o primiți, noi la fel suntem disponibili să avem relații comerciale cu dvs.", a mai subliniat Ion Leahu.