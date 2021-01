„Cred că evreilor le era foarte confortabil în ghetou”. Cu ce s-au confruntat studenții din Moldova cercetând istoria Holocaustului în Moldova

16:00

Numărul contaminărilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depăşit 100 de milioane, la mai puţin de trei luni după ce a fost atins pragul de 50 de milioane de cazuri. După un an de când oraşul Wuhan şi provincia Hubei din China erau plasate în carantină, noi tulpini ale coronavirusului, identificate în Marea Britanie, Brazilia […] The post Pandemia atinge un nou prag: 100 de milioane de cazuri pe glob. La fiecare 7 secunde o persoană s-a infectat appeared first on NewsMaker.