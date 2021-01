Au fost selectați candidații care vor fi propuși Guvernului la postul de judecător CEDO

09:10

Un nou caz de infecție cu tulpina din Marea Britanie a fost confirmat la Suceava, la un bărbat în vârstă de 39 de ani. Este al patrulea caz confirmat în Romania și sunt așteptate rezultatele pentru alte 9 persoane. Bărbatul a venit în Romania din Marea Britanie în 5 ianuarie...