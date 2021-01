Reacția partidelor parlamentare la candidatura desemnată de Maia Sandu

13:40

O navă aflată sub pavilionul Republicii Moldova, reținută în portul Constanța O navă ANNA M aflată sub pavilionul Republicii Moldova a fost reținută în portul Constanţa, Romania. Nava respectivă apare pe lista celor reținute în porturi pe site-ul parismou.org, iar motivul ar fi existența mai multor deficiente tehnice majore depistate de către autorităție portuare. Potrivit platformei de monitorizare a traficului marin, marinetraffic.com, proprietarul navei este compania E S MARINE INC, jurisdicț...