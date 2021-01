„Un an în care regiunea transnistreană s-a autoizolat”. De ce asta este rău pentru locuitori

16:40

Probabil nu o dată ai auzit prin cercurile tale sau la televizor despre mentorat, mai ales în ultimii câțiva ani, așa că poate nici nu te-ai gândit vreodată că ai avea nevoie de un mentor. Am decis, deci, să descoasem esența acestui proces, iar pentru asta am vorbit cu Dana Muntean, fondatoarea MentorMe.md, prima platformă […] The post Ce este mentoratul și de ce ai nevoie de un mentor în viața ta appeared first on Moldova.org.