Conferințe, prezentări de film, momente de reculegere – acțiuni desfășurate la Orhei în contextul Zilei de comemorare a victimelor Holocaustului

09:30

Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi a dat publicității o investigație în care afirmă că autoritățile ruse ar construi pe litoralul Mării Negre o vilă luxoasă pentru președintele Vladimir Putin, cheltuind peste 1,35 milioane de dolari. Investigația „Un palat pentru Putin” apare la o zi după ce Navalnîi a fost plasat în arest pentru 30 ... The post Fundația lui Navalnîi afirmă că autoritățile ruse ar construi o vilă luxoasă pentru Putin la Marea Neagră first appeared on Radio Orhei.