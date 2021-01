Cazul Nemerenco // Odnostalko: Într-un stat european, după astfel de acuzații, funcționarii publici își dau demisia

15:45

Ministrul în exercițiu al Justiției, Fadei Nagacevschi, este surprins de componența Consiliului Suprem de Securitate (CSS), stabilită prin decretul președintelui Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, Nagacevschi se arată uluit de faptul că ministrul Justiției și directorul CNA au fost excluși din această structură.Potrivit ministrului, toate aceste schimbări se fac în condițiile în care că Sandu se declara președinte al tuturor, adept declarat al schimbărilor în justiție și luptei cu corupția, democrației, statului de drept.„Ieri din declarațiile deputatul PAS, Igor Grosu, făcute la un post de televiziune am înțeles că MJ nu a fost inclus în CSS din cauza persoanei mele. Din declarațiile deputatului s-a observat supărarea personală. Urmare a acestor declarații putem să înțelegem că componența CSS-ului a fost stabilită exclusiv bazându-se pe atitudini personale. Dacă e așa, atunci e trist... Dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea... Eu vreau control total”, scrie Nagacevschi.Ministrul amintește că Guvernul, inclusiv el este demisie și apare întrebarea cum va colabora cu viitorul ministrul al Justiției și CNA actuala conducere.„Sper cât de curând să fie clarificat acest aspect, să avem un ministru cu competențe depline, iar eu să fiu liber de mandatul de MJ. Interesant cum vor colabora cu următorul MJ, dar cu CNA? Sau nu e nevoie de colaborare cu MJ și CNA, sau s-a renunțat la agenda pe justiție și lupta cu corupția, sau domeniul justiției și lupta cu corupția se mută la Președinție?”, se întreabă ministrul.Nagaveschi mai remarcă că în decretul lui Sandu nu sunt indicate numele membrilor din oficiu, ci doar funcția, fiind indicat doar numele celor numiți. În opinia ministrului, acest fapt este un nou indicator al atitudinilor și percepțiilor personale.„Am impresia că dacă nu ar fi fost din oficiu, stabiliți prin lege, nu i-ar fi inclus. Ah da, avem și un reprezentant al grupului Șor (Pentru Moldova) în CSS. Felicitări. Despre secretul de stat și riscurile create prin selectarea noii componențe, nici nu vreau să comentez. Am văzut-o și pe asta”, conchide ministrul.