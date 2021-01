O fetiță de trei ani riscă să rămână fără un ochi; A fost născută acasă, nu are acte de identitate, iar mama a abandonat-o

O fetiță de trei ani riscă să rămână fără un ochi; A fost născută acasă, nu are acte de identitate, iar mama a abandonat-o O fetiță de trei ani din raionul Ungheni riscă să-și piardă un ochi din cauza unei lovituri primite în circumstanțe neclare pe când avea un an și patru luni. Copila a fost adusă pe lume acasă, iar după naștere, mama a abandonat-o, fiind crescută de către bunică. Acest suflet nici măcar nu figurează ca cetățean al Republicii Moldova deoarece nu are niciun act de identitate, i...

