Subalternul lui Viorel Morari a fost reținut în dosarul VENTO

Deschis în anul 1566, un pub istoric din centrul Oxfordului, care a servit studenți, oameni de știință și scriitori, se va închide la sfârșitul acestei luni, informează Reuters, citată de Agerpres. „The Lamb and Flag”, care a fost frecventat de autorul „Lord of the Rings”, J.R.R. Tolkien, şi de prietenul său C.S. Lewis, care a scris „The Chronicles of Narnia”, a suferit pierderi dezastruoase din c