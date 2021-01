VIDEO. Ion Bob: Mi-am asigurat culturile în 2020, au fost achitate toate despăgubirile

Asigurarea culturilor agricole devine absolut necesară, în condițiile în care pierderile suportate an de an sunt tot mai mari. Optând pentru compania General Asigurări, fermierul Ion Bob a avut o experiență bună în acest sens. „Aveam deja o experiență bună cu General Asigurări în anii precedenți, de aceea în 2019 am decis să-mi asigur culturile […]

