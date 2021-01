Vladimir Socor: Acest Parlament e putred până în măduva oaselor; Tactica PSRM și a lui Șor e de a tărăgăna anticipatele

18:30

Explozie într-o casă din Sângerei: Două persoane au fost prinse sub dărâmături // FOTO Două persoane au fost prinse sub dărâmâturi după ce în locuința în care se aflau a avut loc o explozie. S-a întâmplat în această seară, într-o casă de locuit din strada George Coșbuc din orașul Sângerei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:45. La fața locului au intervenit patru echipaje de salvatori și pompieri care au stabilit că oamenii se află sub construcția ruinată. Angajații IGSU au efe...