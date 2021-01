(DOC) De aceste servicii va avea nevoie Poliția de Frontieră în acest an

15:40

Lucrările de reparație a nouă instituții de învățământ reabilitate în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” au fost încheiate în anul 2020, transmite CURENTUL. Este vorba despre: 1.LT „Mihai Eminescu” din or. Cimișlia; 2.LT „Mihai Eminescu” din or. Strășeni; 3.LT „Alexandru Agapie” din com. Pepeni. raionul Sîngerei; 4.LT „Axentii Doljnenko” din or. Vulcănești; 5.LT „Andrei […]