Vaccinul anti-Covid pentru copii. De ce copiii ar putea fi cheia pentru atingerea imunității colective

În mai multe țări au început campaniile de vaccinare împotriva Covid-19. Primii care au declarat, încă din luna august, că dețin un vaccin au fost rușii, cu Sputnik-V. Vladimir Putin, însă, încă nu a fost imunizat cu acest preparat. Alți lideri mondiali au ales să se vaccineze, acceptând transmisiunea în direct a procesului, pentru a […] The post Puterea exemplului: lideri care s-au vaccinat împotriva Covid-19 appeared first on Moldova.org.