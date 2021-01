Un consilier municipal PAS, făcut cu ouă și oțet de două socialiste: „Umblați cu paiele în cap” sau „nu vreți să lucrați, putorilor” (FOCUS)

13:00

Cuprinsă de entuziasm în sânul teatrului, pe scena rezervată pentru o seară echipei de jurnaliști, acum un an vă povesteam cu mari emoții, cu voce tremurândă și nițel stângaci, planurile unei asistente medicale, care zicea atunci că, a închis ușa Medicinei și parcă mijea ceva din culisele Jurnalismului. În acea seară număram șapte luni la AGORA. Azi mai adaug un an și ce am a vă spune e că tot spitale colind, dar de această dată cu prietenul Microfon.