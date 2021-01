Vasile Șova revine la MAEIE. Urmează să fie numit ambasador cu misiuni speciale

16:30

Platforma DA cere audierea factorilor de decizie privind scumpirea medicamentelor, în special anti-Covid, în cadrul Comisiei parlamentare Protecția socială, Sănătate și familie. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, solicitarea vine în urma sesizărilor făcute de cetățeni. Președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandr Slusari, a menționat că parvin tot mai multe plângeri de la oameni în […] The post „Preparatele necesare pentru tratarea Covidului s-au scumpit cu 40%-50%?” Platforma DA cere audierea factorilor de decizie appeared first on NewsMaker.