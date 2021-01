Rezoluţie APCE: Republica Moldova a înregistrat un progres lent în lupta împotriva corupţiei

14:10

O instanţă din Statele Unite a aprobat planul de lichidare al Weinstein Co, care va trebui să plătească 17 milioane de dolari femeilor care l-au acuzat pe Harvey Weinstein de agresiuni sexuale, relatează The Guardian. Weinstein Co şi-a vândut activele către Lantern Entertainment, care a devenit mai târziu Spyglass Media Group, pentru 289 de milioane de […] Articolul Harvey Weinstein va plăti 17 milioane de dolari femeilor care l-au acuzat de agresiuni sexuale apare prima dată în NewsIN.