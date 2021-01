Merele moldovenești au început să fie exportate în ambalaj nou

11:40

În urmă cu un an, guvernul chinez închidea orașul Wuhan. Oficialii chinezi au susținut timp de câteva săptămâni că focarul era sub control – doar câteva zeci de cazuri legate de o piață de animale. Dar, de fapt, virusul se răspândise în tot orașul și în alte zone ale Chinei. BBC face cronologia celor 5 zile care au decis soarta pandemiei de coronavirus. 30 decembrie 2019: Alertă de [...] Articolul Cele 5 zile care au decis soarta pandemiei de coronavirus. Expert: „Am fi avut o șansă, dar am pierdut-o” apare prima dată în Telegraph Moldova.