5 valori care stau în spatele unui divin cu o istorie de 200 de ani

10:30

Clasa politică, mediul experților și realizatorii de emisiuni politice de dezbateri sunt în ultima perioadă concentrați pe un subiect – cum să declanșăm alegerile anticipate. Totodată, și PAS a trimis o solicitare la CC prin care întreabă dacă este posibil ca o dizolvarea Parlamentului să aibă loc după ce este aprobată o declarație cu privire […] The post Ghid de dizolvare a parlamentului appeared first on Moldova.org.