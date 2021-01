Autorităţile autonomiei găgăuze vor continua cooperarea cu investitorii străini

12:30

La începutul anului viitor, autoritățile Republicii Moldova urmează să prezinte în fața Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) raportul privind situaţia drepturilor omului, în cadrul așa-numitei Evaluări Periodice Universale (EPU). În particular, țara noastră trebuie să explice cum au fost implementate recomandările asumate în toamna anului 2016, la Geneva, Elveția, la reuniunea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. […] The post Evaluarea Periodică Universală: bile albe, bile negre appeared first on www.ziuadeazi.md.