Ce date colectează Google despre utilizatori şi unde pot fi văzute

Aleksei Navalnîi, principalul opozant al preşedintelui rus Vladimir Putin, deținut „VIP" într-o închisoare rău-famată din Moscova, precizează că nu are de gând să se sinucidă, transmite Reuters. „Pentru orice eventualitate: nu am de gând să mă spânzur de fereastra celulei sau să-mi tai venele cu o lingură ascuţită. Merg pe scări cu foarte mare grijă […]