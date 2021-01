Ghinion pentru doi tineri. Au fost prinși cu droguri de către carabinieri în plină stradă

17:50

„Tales of Dunk and Egg”, un spin-off al serialului „Game Of Thrones” este în lucru, anunță NME. „Tales of Dunk and Egg” se va baza pe romanele fantastice cu același nume ale lui George R. R. Martin, acțiunea având loc cu 90 de ani înainte de evenimentele din ciclul de romane „A Song Of Ice [...] Articolul Vești bune pentru fanii „Game of Thrones”. „Tales of Dunk and Egg”, un spin-off al seriei, este în lucru apare prima dată în Telegraph Moldova.