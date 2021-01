„Învățământul la distanță este o realitate și un mod nou de organizare și desfășurare a procesului educațional”, interviu cu Natalia Bulat, directoare adjunctă și profesoară de limba și literatura română

09:30

Moldtelecom – optează pentru un viitor mai sigur! Intrăm cu dreptul în anul 2021. Pentru că am avut un an plin de limitări, și am fost nevoiți să sporim măsurile de siguranță, din 1 ianuarie 2021 factura pentru servicii este înlocuită cu factura electronică, pentru abonații de Internet Fix și Telefonie Mobilă, iar din 3 martie 2021 – pentru abonații de Telefonie Fixă.