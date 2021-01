Anunț important despre depunerea jurământului de credință față de România

14:40

La împlinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost lansată cartea „Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate". Volumul reprezintă o culegere de articole ale celor care au stat la baza independenţei Republicii Moldova şi care au luptat mereu pentru reîntregirea neamului românesc, scrie TVR Moldova. Ideea scrierii unei asemenea cărţi a apărut anul trecut, pe 23 iunie, când s-au împlinit 30 de ani de la proclamarea suveranităţii Republicii Moldova. Acea zi a fost un prilej de meditaţie mai ales pentru istorici, ale căror idei exprimate în timpul unei conferinţe au fost adunate în acest volum. Autorii publicaţiei au pus accent pe problemele care au împiedicat evoluţia firească de reîntregire a românilor din Republica Moldova şi România. „Este importantă pentru că am făcut nişte totalizări. Ce a fost 30 de ani în urmă şi ceea ce s-a desfăşurat pe parcursul acestor 30 de ani. Ce am vrut atunci şi la ce am ajuns astăzi. Nimic nu este dat odată pentru totdeauna. Nici suvernitatea sau independenţa. Întotdeauna se găsesc adversari care încearcă să demoleze independenţa, să supună această ţară", a declarat președintele Centrului de Excelență „ProMemoria", Anatol Petrencu, pentru sursa citată. Deloc întâmplător, volumul a fost lansat în ziua în care aniversăm 162 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române. „Am premeditat şi am pus în aceeaşi zi deoarece aceleaşi lucruri care se conţin în studiile din acest volum rezonează cu evenimentul de acum 162 de ani prin Unirea Moldovei şi a Țării Româneşti şi formarea statului naţional român. Deoarece ideea unităţii naţionale este una care perpetuă la diferite cotituri ale istoriei", a precizat cercetotorul științific din cadrul Institutului de Istorie, Ion Negrei. Volumul adună articole publicate de foşti deputaţi, autori ai declaraţiei de independenţă, istorici, politologi şi alţi oameni iluştri. Toţi au cugetat asupra destinului Basarabiei şi şi-au exprimat regretul pentru eşecul de reîntregire a poporului român după căderea imperiului sovietic. „Cel mai mare impediment, obstacol în calea reunirii cu ţara şi cu neamul a fost politica duşmănoasă a Kremlinului. Nu a permis reuninirea cu patria-mamă a Republicii Moldova şi Kremlinul chiar a tergiversat recunoaşterea independenţei Republicii Moldova până pe la 18 decembrie 1991", a spus istoricul Mihail Druță. Cartea conţine şi documente care arată cât de aproape am fost acum trei decenii de reîntregirea ţării. „Acest eveniment prin sine şi prin actele care au fost aici adunate demonstrează că acest deziderat – Unirea tuturor românilor, rămâne să fie viu şi în speranţa realizări lui în viitorul apropiat", a ținut să precizeze Boris Volosatîi, deputatu în Parlamentul de la București. Evenimentul de lansare a publicaţiei a adunat zeci de istorici mândri de această realizare. A fost organizat şi un concert cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române.