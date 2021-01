UE așteaptă eliberarea lui Navalnîi pentru a decide dacă sancționează Rusia

11:40

Este sau nu posibil un front comun al tuturor forțelor reformatoare la viitoarele alegeri parlamentare moldovene, oricând vor fi ele? Este întrebarea pe care i-o punem în această emisiune analistului politic Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial, apoi membru al unor partide unioniste, care a chemat în ultimele sale comentarii la unitatea forțelor politice reformatoare, reproșându-le totodată că au pus carul înaintea boilor atunci când și-au afișat strategii de campanie înainte ca anticipatele să devină cât de cât certe. Vlad Țurcanu: „Noi înțelegem că aceste partide încearcă să se poziționeze cumva înaintea unor alegeri anticipate care încă nu au fost decise, nu-i așa? Încă urmează diferite bătălii politice care să conducă la un asemenea scenariu. Bineînțeles, competiția face parte din viața politică, iar într-o perioadă ca aceasta, considerată preelectorală, activismul în creștere al partidelor chiar este explicabil.Altceva este câtă eficiență se găsește în aceste mișcări de trupe, cu alte cuvinte, cât de bine își vor folosi energiile partidele și activiștii politici respectivi pentru binele comun, pentru ca Republica Moldova să profite, iată, de oportunitatea ivită prin alegerea Maiei Sandu în funcția de președintă, care am văzut că a atras după sine o nouă deschidere din partea partenerilor occidentali, pentru ca, în definitiv, Republica Moldova să iasă din izolarea internațională și de a reveni la parcursul ei european. Există riscul ca această ocazie, pe măsură ce trece timpul, să fie irosită din cauza diviziunilor care se păstrează, după cum vedem, între partidele care împărtășesc această retorică. Și acest risc se va materializa dacă ele vor fi în continuare absorbite mai mult de beneficiile pe care le urmăresc decât de obiectivele publice pe care le au și dacă nu urmăresc ce fac inamicii lor politici, cum ar fi Partidul Socialiștilor, cum ar fi ceea ce a rezultat din Partidul Democrat, care stau și le pândesc greșelile și aceste partide, acești lideri politici care au condus până nu demult nu au dispărut nicăieri, chiar dacă au pierdut o bătălie la alegerile prezidențiale.”Europa Liberă: Iar Vlad Țurcanu spune că strategia acum ar trebui să fie una singură - toți în jurul Maiei Sandu. Toți, adică și unioniștii, aș vrea să înțeleg?Vlad Țurcanu: „Da. Dacă vreți să vorbim puțin despre unioniști, aici lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare. Nu este vorba despre faptul că această cauză nu ar fi nobilă, dimpotrivă vedem după sondajele de opinie că în jur de 30-35 la sută dintre cetățenii moldoveni ar pleda pentru așa ceva, există însă anumite împrejurări, unele dintre care țin de trecutul acestei mișcări din cauza cărora lucrurile evoluează nesemnificativ. Partidele respective nu progresează, ele sunt condamnate să se zbată în marja a câtorva procente și de aceea nu sunt foarte relevante în alegerile care au fost în ultimii doi ani - să vedem dacă vor conta pentru ceea ce urmează. Dincolo de lucrurile care trebuie făcute corect, și nu sunt foarte mulți oameni care să arate cum trebuie făcute corect în această zonă a unionismului, probabil ar trebui să treacă ceva timp, mai mult timp decât a trecut până acum, pentru ca în memoria populației să se atenueze cumva dezamăgirea pe care au pricinuit-o electoratului partidele care și-au asumat în trecut discursul românesc, fie că s-a numit PPCD sau Partidul Liberal. Deci e o problemă de încredere, în primul rând, dar extinzând puțin discuția pe care tot Dvs. o propuneți, și pe unioniști, și pe reprezentanții altor partide pare că îi lasă rece argumentul acesta că, în cazul unei reluări a asistenței și a practicilor europene în Republica Moldova, ar avea de câștigat toți, ceea ce poate să însemne că acea parte a clasei politice din Republica Moldova care se consideră progresistă nu a înțeles încă importanța momentului. Partenerii europeni și americani ai Republicii Moldova – vom vedea asta imediat ce se va instala bine noua administrație Biden – așteaptă consolidarea forțelor prooccidentale, care să vorbească într-o singură voce, care să se mobilizeze pentru aducerea acestui teritoriu pe o linie de echilibru din care a fost deviat de precedentele guvernări. Vorbim, așadar, despre ceea ce interesează majoritatea populației care a votat pentru Maia Sandu și aceasta este o realitate politică, un sprijin foarte mare pentru Maia Sandu în interiorul Republicii Moldova și un sprijin fără precedent din partea partenerilor occidentali pentru un lider politic al Republicii Moldova.”Europa Liberă: Da, înțeleg argumentele Dvs., dar împreună înțelegem că partidele își proiectează acțiunile politice în funcție de interesele electorale, de aceea v-aș întreba: ce ar câștiga, poate, și unii și alții dintr-o astfel de strângere a rândurilor, cum ziceți Dvs., toți în jurul Maiei Sandu? Adică, ce ar câștiga Maia Sandu și ce ar câștiga unioniștii tocmai în acest plan electoral, care știm că adesea ghidează gândirile și acțiunile politice?Vlad Țurcanu: „Da, înainte de a vedea ce am putea câștiga cu toții sau ce ar câștiga aceste partide care ne interesează mai puțin decât scopul comun, aș atrage atenția asupra a ceea ce am avea de pierdut – am putea să nu facem saltul decisiv și să rămânem cu o putere bifurcată, cu un pol în parlament și unul la președinție pentru încă o perioadă. Să nu uităm că această componență a parlamentului a ajuns abia la jumătatea mandatului său și de ce n-am crede că în mod teoretic am putea să avem alegeri ordinare, peste doi ani și că o jumătate de mandat al Maiei Sandu care poate fi valorificat altfel să fie unul de sacrificiu, până la urmă? Așadar, ar trebui să ne intereseze mai puțin ce ar avea de câștigat niște partide, pe noi ne interesează ce produc pentru societate aceste partide. Deși dacă vreți să discutăm și despre ceea ce încurcă unei asemenea mobilizări, e posibil ca nemulțumirile în creștere ale unor partide ca Platforma DA, care după alegeri n-a fost foarte vocală, să fie acum o reacție la o anumită ermeticitate de care se pare că dă dovadă Partidul Acțiune și Solidaritate până nu demult al Maiei Sandu, care acum, dacă ar fi să credem sondajelor, ar depăși 30 la sută și s-ar cifra la 35-37 la sută, și PAS se pare că nu dă semne că ar vrea să facă loc foștilor săi parteneri din Blocul ACUM pe acest coridor care ar duce după alegerile anticipate spre o majoritate în parlament, dar uneori nu este de prisos - și aceasta este o artă, aș zice, nu accesibilă tuturor - să dai și altora o bucată de prăjitură care crezi că îți aparține. În termeni comerciali, ce ar trebui să facă PAS, poate, din punctul de vedere al Platformei DA și al altor partide care se văd într-o asemenea alianță ipotetică, am vorbi despre transformarea a ceea ce este la început un SRL, o societate cu răspundere limitată într-o societate pe acțiuni care e mai greu de condus, într-adevăr, că aceasta este mai reprezentativă, are mai multă legitimitate și ar cuprinde mai multe categorii de populație din societate.”Europa Liberă: Dvs. personal înțelegeți de ce deocamdată PAS nu dă semne să facă asta?Vlad Țurcanu: „E probabil într-o inerție în care se găsește în continuare. Ar trebui probabil făcută o analiză după alegerile prezidențiale când lucrurile s-au schimbat, situația s-a schimbat, dar cu siguranță putem constata cu toții, urmărind ceea ce se întâmplă în spațiul public, că nu există un dialog care să ajute la identificarea unei poziții comune, pentru că și PAS are interesele sale. De exemplu, să nu-și ostilizeze ceilalți competitori, să facă un fel de pact de neagresiune cu aceștia, pentru că daunele pot fi atât de mari, încât să poată fi speculate și iată am văzut că sunt speculate, dacă nu chiar de socialiști direct, atunci de unii oameni apropiați de tabăra socialiștilor și a ceea ce a mai rămas din Partidul Democrat. Dacă s-ar constitui o grupare care să cuprindă și ceea ce înseamnă Platforma DA, și unioniștii, așa cum ați spus Dvs., poate ar fi mai simplu de rezistat în fața unui iureș care nu a încetat niciodată din partea lui Igor Dodon și a celor care acum au această majoritate formală juridică în parlament.”Europa Liberă: Dar Dvs. cum vi se pare, cât de realistă este o strângere de forțe în ajun de anticipate? Când vor fi ele declanșate?Vlad Țurcanu: „Eu încerc să judec lucrurile din punct de vedere rațional, nu emotiv. Și politicienii respectivi ar trebui să dea la o parte emoțiile, unele dintre care țin de perioade mai vechi. Există un trecut în relațiile acestor parteneri, care în teorie ar trebui să-i ajute, dar vedem că îi separă în continuare. Eu cred că avantajele pe care le comportă o deschidere, cum spuneam, foarte mare din partea Comisiei Europene pentru Republica Moldova ar trebui să îi ajute pe acești oameni să înțeleagă că numai împreună ei pot fi percepuți și ascultați ca o entitate. Dacă s-ar debloca acum asistența financiară din partea Comisiei Europene, aceasta ar veni nu către PAS, și nu către majoritatea parlamentară a lui Igor Dodon, Șor și ceilalți deputați care constituie majoritatea, ci pentru Republica Moldova. Și vă asigur că la Comisia Europeană există o asemenea viziune pentru Republica Moldova, nimeni nu intră în detalii ca să înțeleagă cine este mai în măsură să beneficieze de încredere. Dacă nu va exista această înțelegere la nivel politic intern în Republica Moldova, atunci și dialogul cu Bruxelles-ul și cu alți parteneri importanți ai Republicii Moldova va fi mai dificil.”Europa Liberă: Vreau să revenim încă un pic la segmentul unionist și insist, pentru că este familiar Dvs. și aș vrea să știu cum vedeți Dvs. lucrurile acolo. Există doi poli acum – mișcarea aceasta unionistă cu Dorin Chirtoacă în ea și Partidul Unității Naționale cu Octavian Țîcu. Dl Țîcu a spus deja sau a sugerat că o strângere a forțelor unioniste se poate întâmpla doar în jurul partidului său, de cealaltă parte, Valeriu Munteanu din mișcarea unionistă a vorbit despre nevoia unui dialog cu PAS și PDA, cu ce scop poate ne explicați Dvs. De ce, iată, aceste luări de poziție? Cum le înțelegeți?Vlad Țurcanu: „Aceste discuții și, uneori, contre pe segmentul unionist țintesc publicul, dar în realitate din cauza modului în care se poartă discuția și a mizei nu foarte mari, până la urmă nu văd câtă eficiență sau cât rating adaugă unui partid sau celuilalt bloc aceste discuții contradictorii, pentru că de pe margine oamenii percep aceste discuții ca pe o încercare a cuiva sau a altcuiva de a se poziționa mai favorabil. Deci este foarte puțină substanță, asta voiam să spun, în această încercare de o parte și de alta de a se poziționa liderii celor două grupări în fața publicului. Am mai văzut așa ceva, și n-a ajutat. Probabil, problema se află în altă parte și cauzele unui asemenea rating foarte mic în comparație cu ceea ce arată sondajele pentru aderenții la cauza unirii Republicii Moldova și mai departe ar trebui să vină din nou alegerile izbăvitoare care să clarifice aceste lucruri între cele două formațiuni politice. Încă o dată spun, e o chestiune de încredere, care trebuie obținută în fața electoratului și, probabil, de o abordare, dacă vreți să intrăm în detalii, pentru că în ceea ce îi privește pe unioniști, ei au dat sentimentul deseori că se raportează mai degrabă la niște elemente din trecut decât să arate că sunt preocupați în mod special de ceea ce îi interesează pe oameni în momentul de față, în zilele pe care le trăim.”Europa Liberă: Credeți mai degrabă într-o apropiere în ajun de anticipate între mișcarea aceasta unionistă și Platforma DA, așa o formulă se vehiculează, sau nu credeți în niciun fel de apropiere sau o apropiere în jurul PAS? Cum vedeți Dvs.? Vlad Țurcanu: „Din ceea ce știu, eu exclud o apropiere între Blocul „Unirea” și PUN. În același timp, se știe că în cadrul Blocului „Unirea” se dorește o apropiere de PAS, dar rămâne de văzut dacă ratingul mic al Blocului „Unirea” i-ar face pe aceștia atractivi pentru PAS, poate doar să ia decizia ca aceștia să figureze acolo pentru ca să pară PAS reprezentativ din acest punct de vedere, deși din ceea ce am văzut, cei de la PAS încearcă să evite o asemenea discuție despre Unirea cu România. În ceea ce privește Platforma DA, nici Platforma DA nu stă foarte bine ca să își dorească să se apropie de Blocul „Unirea”, pentru că doi perdanți ai alegerilor prezidențiale din toamna trecută, de ce ar trebui să reprezinte un element de atractivitate sporită? În politică, 1 plus 1 nu întotdeauna fac 2.”Europa Liberă: Da. Să ne uităm un pic pe centru. Ștefan Gligor și-a anunțat intenția de a crea un partid. Din cele ce s-au spus, din profilul celui cu inițiativa se poate deduce că este vorba despre centru-dreapta, ca să zic așa, acolo unde până nu demult pretindea că se află PD-ul. Vi se pare că are rost o astfel de inițiativă politică în ajun de anticipate?Vlad Țurcanu: „Ar trebui să înțelegem, în primul rând, dacă rămâne timp suficient până la alegerile parlamentare anticipate, când vor fi acestea, pentru constituirea unei formațiuni politice care să spere că ar putea intra în parlament. Presupun că figura unui politician, doar aceasta, nu ajunge pentru ca să se proiecteze și la nivelul partidului care, iată, se constituie. În același timp, cred și eu că este loc pentru ca în această zonă în care a funcționat până nu demult Partidul Democrat să existe voturi care ar putea fi absorbite, pe măsură ce Partidul Democrat a arătat că a intrat practic în disoluție, nu mai reprezintă o soluție pentru mulți dintre aceia care nu se regăsesc nici la Maia Sandu, nici la unioniști, nici la Platforma DA, vorbim, în primul rând, despre elitele locale, care încă au o oarecare influență pe plan local în raioanele și satele în care se găsesc și care ar putea fi adunate pe o asemenea platformă, însă revin la ceea ce cred eu despre ceea ce ar trebui să se întâmple în această parte a eșichierului politic. Pe măsură ce se va fărâmița în continuare această zonă, șansele să i se dea o replică puternică Partidului Socialiștilor, de această dată la parlamentare, sunt tot mai mici și Ștefan Gligor nu este pro-sistem, cum sunt cei care ar trebui să vină într-o asemenea formațiune, mă refer la elitele locale, care încă o dată, au colaborat în trecut cu Partidul Democrat și care acum ar trebui să-și găsească un loc undeva ca să conteze în continuare. Lucrurile ar trebui să fie simplificate pentru ca șansele de succes să fie mai mari, dar dacă apar tot mai multe partide, atunci publicul înțelege tot mai puține și riscul, unul din riscurile care ar exista într-un asemenea caz, e ca prezența la vot să nu fie atât de mare cum a fost, de exemplu, la prezidențiale.” Europa Liberă: Sau ca acest electorat să meargă spre Șor sau Renato Usatîi, aș putea deduce eu.Vlad Țurcanu: „Da. Ar trebui să înțelegem că, indiferent de prestația sau de calitatea acestor politicieni, ei au vechime, ceea ce se poate spune mai puțin despre cei care apar acum ca ciupercile după ploaie și care încep să emită pretenții, dar timp nu este prea mult din acest punct de vedere.”Europa Liberă: Ultima mea întrebare este legată de incertitudinea alegerilor în sine. Uitați-vă, socialiștii parcă ar vrea ca lumea să înțeleagă că această incertitudine vine acum de la faptul că Maia Sandu nu desemnează un premier. Pe de altă parte, Maia Sandu zice că această incertitudine vine din nedorința socialiștilor de a se ajunge acum la anticipate. Pentru Dvs. personal, de unde vine această incertitudine a anticipatelor? De ce nu se produc ele sau dacă nu s-ar produce din ce cauză?Vlad Țurcanu: „În primul rând, pentru că declarațiile nu țin loc faptelor. Până să se ajungă la un vot în parlament, nu vom ști cu siguranță cum se poziționează partidele care pot lua o asemenea decizie. Așa că ceea ce vedem acum nu sunt decât niște încercări de a da mai bine, de a arăta mai bine în fața publicului. Mă tem că încercările Maiei Sandu, în primul rând, și ale PAS-ului poate, de a fi găsite soluții alternative de declanșare a anticipatelor nu au fost susținute de Curtea Constituțională, dar ele au fost și vor fi pe larg speculate de adversarii politici ai președintei, ceea ce, probabil, le potolește celor din tabăra Maiei Sandu avântul de a mai inventa ceva. Până la urmă, este Constituția, sunt prevederile foarte clare, sunt pașii concreți care trebuie parcurși pentru ca să se ajungă la situația în care să fie anunțate anticipate. În același timp, va trebui să înțelegem că nici Occidentul nu ar accepta o soluție discutabilă de depășire a acestui blocaj instituțional cu o majoritate parlamentară incapabilă să guverneze, chiar dacă are de partea sa instrumentele juridice necesare, nu și legitimitate politică și cu un președinte care dorește să aibă un parlament, și la guvern încă un parlament. În asemenea situație de impas politic, lucrurile sunt pe undeva imprevizibile, uneori ajută negocierile dintre tabere, ceea ce poate încă nu este cazul sau anumite acțiuni, cum spuneam, imprevizibile, neașteptate. De exemplu, dacă vreunul din cei care se opun acum declanșării alegerilor anticipate ar apărea inculpat în vreun proces, să spunem așa, deci așa cum arată lucrurile acum, n-aș pune mâna în foc că până în toamnă vom avea alegeri anticipate, dar sunt foarte importante tendințele, starea de spirit a societății. Să nu uităm că Maia Sandu se bucură în continuare de un sprijin larg din partea populației, este foarte greu să te opui unui asemenea curent chiar dacă în cazul socialiștilor au o majoritate tehnică în parlament, va fi greu, depinde de cât de mult își dorește cealaltă tabără să se declanșeze alegerile anticipate. Vedem că, până la urmă, Platforma DA s-ar mulțumi și cu o soluție care să-i păstreze pe deputații Platformei DA în parlament. S-ar părea că Platforma DA nu susține în deplină măsură inițiativa Maiei Sandu de a fi declanșate alegeri anticipate din cauza temerii că ar putea să nu intre în parlament. Deci sunt multe detalii în această problemă care vor putea fi clarificate doar la vot în parlament în momentul respectiv.”Europa Liberă: Socialiștii au dat de înțeles că au de gând să apere statutul privilegiat al limbii ruse, subiectul are în mod cert potențial exploziv. Cum vi se pare Dvs., există vreo metodă prin care poate fi dezamorsată această „mină cu efect întârziat”, cum au numit-o unii analiști?Vlad Țurcanu: „Cea mai simplă metodă este ca, și după o nouă încercare a socialiștilor de a introduce această temă pe agenda publică, Curtea Constituțională să le răspundă cu aceeași monedă. Dar trebuie să înțelegem că socialiștii, neavând prea mulți ași nici în mânecă, nici în buzunar, vor încerca să se folosească de potențialul exploziv al acestei teme care divizează societatea și diverse grupuri pentru a încerca să atragă atenția asupra lor. Rămâne de văzut în ce măsură cetățenii Republicii Moldova și partidele politice, oamenii din sistem vor înțelege această capcană și vor trata-o ca atare, dar felul în care socialiștii insistă asupra acestei chestiuni arată caracterul acestei formațiuni, care poate risca orice doar pentru a se căpătui cu ceva din punct de vedere politic.”