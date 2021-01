Anunț important pentru moldovenii care vor depune jurământul de credință față de România

14:15

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a semnat recent un nou contract de antrepriză, în valoare de circa 20 de milioane de lei, privind executarea lucrărilor în cadrul proiectului investițional “Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova. Etapa I”, care va fi implementat în anul 2021, cu finanțare din Fondul […] The post Trei sate din raionul Leova vor avea acces la apă potabilă de calitate appeared first on www.ziuadeazi.md.