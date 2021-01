Pentru prima data în istorie, UE a produs mai multă energie din surse regenerabile

11:45

Consiliul Superior al Magistraturii a amânat repetat examinarea cererii de demisie a judecătoarei Nina Veleva de la Curtea de Apel Cahul. Magistrata face parte din completul de judecători care examinează dosarul Șor, transmite radiochisinau.md Chestiunea cu privire cererea de demisie a judecătoarei Veleva era prima pe ordinea de zi a ședinței de marți, 19 ianuarie, […]