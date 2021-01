Plata pentru meniul elevilor a crescut cu 100 de lei. Primarul justifică scumpirea: „Masa trebuie să fie creată sănătos, nu econom”

21:00

Polițistul care a lovit o femeie din Sankt Petersburg cu piciorul în burtă în timpul acțiunii în susținerea lui Alexei Navalnîi din 23 ianuarie a vizitat-o la spital. Cu un buchet de flori, acesta și-a cerut scuze pentru cele întâmplate. Înregistrarea video a fost pulicată pe internet în seara de 24 ianuarie. „Scuzați-mă, cu 5 […]