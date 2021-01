Toate zborurile către și dinspre Israel au fost sistate. De vină sunt noile tulpini ale coronavirusului

13:00

Bărbatul din Mereni care a luat trei copii ostatici a fost condamnat la 13 ani de închisoare în urma sentinţei judecătorilor din Anenii Noi. În plus, instanţa l-a obligat să achite familiei victimelor 50 de mii de lei daune morale. Reamintim că incidentul s-a produs în noiembrie 2020, transmite tvrmoldova. Agresorul era în stare de […]