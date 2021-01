Navalnîi îl prinde pe Putin pe picior greșit (I.Chifu/ Deschide.md)

05:20

Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi vor cădea precipitații slabe sub formă de lapoviță. Valorile termice oscilează ziua între + 4 grade în nord și + 9 în sud, cu 7 grade în regiunea de centru și la Chișinău. La noapte valorile termice coboară în nord până la – 1.Câteva repere din agenda zilei pe plan internațional:Miniștrii europeni de externe discută la o reuniune despre următorii pași față de Rusia, după ce Franța a cerut noi sancțiuni din cauza reprimării protestelor pro-Navalnîi.Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, rostește un discurs despre „prioritățile Europei”.La Washington, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, trimite Senatului articolele de impeachment în procesul fostului președinte, Donald Trump.La Geneva, are loc o conferință de presă a reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății pe marginea pandemiei de COVID-19.Începe noua ediție anuală a Forumul Economic de la Davos, care are loc anul acesta în regim online din cauza pandemiei de coronavirus.Olanda găzduiește un summit virtual al adaptării la schimbarea climei.